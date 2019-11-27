Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в интервью «Экономика сегодня» открытие трассы М-11 между Москвой и Петербургом. По словам эксперта, это важнейшее событие, которое уже оказывает серьезный эффект на развитие экономики.

«Россия — крупнейшая страна мира, потому и транспортная инфраструктура ей необходима. Открытие М-11 — важнейшее для нас событие, трасса объединила два главных города и уже оказывает серьезный эффект на развитие экономики. Но останавливаться на этом нельзя — нужно прокладывать новые трассы в других направлениях», — сказал парламентарий.

Трасса М-11 крупнейший в истории современной России инвестиционный проект транспортной инфраструктуры. Общая протяженность автодороги, проходящей через территории четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской — около 700 километров. Максимальная скорость движения ограничена 130 километрами в час. Поездка из Петербурга в Москву займет приблизительно 5,5 часа.

Отмечается, что на всей протяженности автомагистраль круглосуточно обслуживают бригады аварийных комиссаров. В случае ДТП они должны в течение десяти минут прибыть на место и оказать бесплатное содействие. При особой необходимости комиссары готовы подвезти топливо, оказать первую медицинскую помощь и заменить колесо.

К весне 2020 года вдоль трассы М-11 будет обеспечено устойчивое покрытие сотовой связи, в том числе и передачи данных.

Автомобилисты, которым уже посчастливилось проехать по новой дороге между Москвой и Петербургом, отмечают быстроту и комфорт. На всей протяженности трассы М-11 идеально ровное покрытие, современные развязки, а также инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний участок платной трассы М-11 торжественно откроют 27 ноября.