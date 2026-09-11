Красная икра превращается в черную: деликатес подорожал на за год на 80–90%

Погодные аномалии могут оставить россиян без красной икры. Средняя температура мирового океана в этом году достигла рекордных 19 градусов. И как раз из-за теплой воды к берегам Сахалина и Камчатки не пришел лосось. В итоге производство икры сократилось втрое, а цена за килограмм уже приблизилась к 30 тысячам. Что же ждать к Новому году — посчитала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Красная икра стремительно превращается в роскошь — еще немного и стоить она будет как черная.

С начала лососевой путины, то есть с 20 мая, в российский торговый оборот поступило свыше 2,5 тысячи тонн красной икры. Для сравнения, год назад, цифры были почти втрое выше — 7,5 тысячи. Это один из самых низких показателей за последние два десятилетия.

«Исходя из того, что добыто 94 тысячи тонн лососей, то чисто теоретически максимум, что можно извлечь из этого объема лососей — это 3500 тонн икры. Больше лососи не дадут, а после того, как ее пробить и как бы изготовить уже зернистую лососевую икру, то будет и того меньше. Соответственно, объемы заготовленной лососевой икры крайне малы», — заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

В Росрыболовстве ситуацию объясняют природной цикличностью подходов лосося и климатическими процессами. Рыбопромышленники говорят жестче — на популяцию могла повлиять аномально теплая вода в Тихом океане. На Камчатке, главном лососевом регионе страны, таких слабых результатов путины отрасль не помнит с прошлого века.

«Это самый худший результат за обозримую историю промысла лососей на Камчатке. Из прогнозного объема 110 тысяч тонн на Камчатке, это самый низкий прогноз, который мы видели за последние 20 с лишним лет. А на Камчатке выловлено всего 45 тысяч тонн. 45 тысяч тонн — это ничего», — говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Аналогичная ситуация и в Магадане.

«Во-первых, рыбы нет, цены очень поднялись. Икра-то и так была у нас не дешевая. Тут что-то взвинтили со страшной скоростью. Это, во-первых. Во-вторых, еще возмущение того, что мы живем в Магадане, мы живем на море, а рыбы просто мы не можем купить, даже когда она есть. Цены аховские», — рассказала жительница Магадана Светлана Янчук.

И это уже не просто тревожная статистика с Дальнего Востока. Отсутствие быстро превращается в новые ценники на рынках и в магазинах по всей стране. Похожая ситуация и на столичных рынках.

По данным рыбного союза, килограмм икры горбуши за год подорожал на 79%, нерка прибавила 93%, а икра кеты — плюс 36%. Это цены начала сезона: впереди — традиционный предновогодний ажиотаж.

Красная икра в этом году может стать настоящим дефицитом. Производство не покрывает и половины потребностей россиян.

«Объем производства красной икры в этом году составит у нас не более 4,5 тысячи тонн при среднем потреблении в год в Российской Федерации порядка 12–15 тысяч тонн. То есть таким образом даже с учетом переходящих остатков с прошлого года икры, у нас, ну, совершенно точно будет наблюдаться дефицит икры», — говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

Традиционно самый высокий спрос на красную приходится на конец года. Поэтому перед покупкой эксперты советуют опираться на ряд правил: внимательно сравнивать цены, проверять маркировку и не ориентироваться только на громкие скидки. На фоне сокращений улова дешевой красной икры к праздникам, вероятно, станет еще меньше.

Новогодний стол без икры россияне, скорее всего, не оставят. Но в этом году привычная покупка все заметнее превращается в недоступный деликатес: выбирать придется либо банку поменьше, либо альтернативу подоступнее.

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