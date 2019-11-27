Названа предварительная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

В Москве сейчас ожидают рейс из Доминиканы с пострадавшими туристами на борту. Большая часть россиян еще остается в больницах республики. Среди них есть дети. Следственный комитет уже начал проверку по факту страшного ДТП.

Пассажирский автобус, который вез 39 наших соотечественников в аэропорт Ла-Романа, столкнулся с грузовиком на оживленной трассе. Очевидцы сняли шокирующие кадры.

Эксперты уже назвали и предварительную причину происшествия. Все подробности в репортаже Кристины Федоровой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ начал проверку по факту ДТП с туристами из России в Доминикане.