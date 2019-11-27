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  4. Путин в Петербурге обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку

Путин в Петербурге обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку

, 19:31 | Василий Заика Видео 224

Президент России в ходе встречи с жителями Северной столицы выслушал жалобы пожилой женщины.

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Фото, видео: Twitter @dimsmirnov175

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Петербурга в ходе визита в Северную столицу обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку.

Видео трогательного момента опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам, женщина расплакалась, заметив, что глава российского государства уходит со встречи. Владимир Путин вернулся и пообещал помочь петербурженке.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский» и побеседовал с ее экипажем. Президент России в Петербурге совершил визит на завод «Адмиралтейские верфи».

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