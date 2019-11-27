Путин в Петербурге обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Петербурга в ходе визита в Северную столицу обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку.

Видео трогательного момента опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам, женщина расплакалась, заметив, что глава российского государства уходит со встречи. Владимир Путин вернулся и пообещал помочь петербурженке.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский» и побеседовал с ее экипажем. Президент России в Петербурге совершил визит на завод «Адмиралтейские верфи».