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Сын Сафронова, застрявший в унитазе самолета, подаст в суд на снявшего видео

, 19:52 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 4 246

После публикации в сети кадров, на которых Лука запечатлен в беспомощном состоянии, мужчина намерен привлечь к правовой ответственности автора ролика.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial, 5-tv.ru

Пианист Лука Сафронов, застрявший в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву, прокомментировал произошедший инцидент. В интервью 5-tv.ru сын художника Никаса Сафронова отметил, что намерен разыскать человека, который во время неловкой ситуации стал записывать произошедшее на видео и опубликовал ролик в сети.

«Человек, вместо того, чтобы мне как-то помочь в этой ситуации, начал снимать. Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то погибает, умирает, вместо того, чтобы бежать на помощь, начинают снимать, выкладывать. <.> Я найду его, подам на него в суд и он ответит по всей строгости закона за то, что он распространил такие кадры, когда я находился в таком беспомощном состоянии», — сообщил Лука.

Вместе с этим пианист добавил, что не имеет претензий к членам экипажа авиалайнера, которые оперативно сработали в неожиданной ситуации и тут же пришли мужчине на помощь.

Отвечая на вопрос, действительно ли Сафронов становится жертвой нелепых обстоятельств в самолете в четвертый раз, сын художника заявил, что это ложь. Он признался, что действительно неоднократно попадал в комичные истории в своей жизни, однако подобный инцидент на борту воздушного судна с ним приключился впервые. Лука не стал скрывать, что испытал страх, попав в «вакуумную ловушку».

«В самолете со мной такое случилось в первый раз, я иногда попадаю действительно в странные истории. Вот только что хотел плюнуть, но из-за того, что живот большой, немножко плюнул на себя, сейчас стирал. <…> У машины может дверь не закрыться, лифт может перегрузиться и еле ехать, но в самолете это совсем другой шок. Это страшно», — пояснил Сафронов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из самолета, где застрял в унитазе Лука Сафронов.

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