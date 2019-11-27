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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

, 20:19 | Василий Заика Видео 152

Заключительным трудовым днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Stefan Obermeierб .Simon Belcher, /CHROMORANGE / Bilderbox, /imagebroker/Adrian C. Nitu, /Christian Prandl, /Chris Robbins

Федеральная служба по труду и занятости РФ напомнила россиянам о двух двухдневных рабочих неделях.

Как отметили в ведомстве, заключительная рабочая неделя 2019 года и первая трудовая неделя 2020 года будут состоять из двух будних дней. Согласно производственному календарю, последние рабочие дни уходящего года — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Первый трудовой день 2020 года — четверг, 9 января.

В Роструде обратили внимание жителей страны, что работодатель имеет право по собственной инициативе сделать 31 декабря выходным днем. В любом случае, рабочее время в заключительный день 2019 года укорачивается на один час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может аукнуться россиянам выходной 31 декабря.

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