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  4. «Бесконечная!»: Анастасия Волочкова восхитила фанатов снимком в вечернем платье

«Бесконечная!»: Анастасия Волочкова восхитила фанатов снимком в вечернем платье

, 23:43 | Мия Субботина Фото 363

Артистка разместила фотографии с бекстейджа фотосессии на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поделилась снимками с фотосессии для цветочной компании. Артистка позирует с букетами роз в длинном черном платье. Кокетливый образ знаменитости дополнили ожерелье и головной убор. Фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«На ваш взгляд мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?» — поинтересовалась звезда у подписчиков.

Instagram @volochkova_art

Многие юзеры сошлись на том, что танцовщице больше подойдут белые цветы. Также поклонники отметили элегантный образ артистки и ее длинные ноги, которые в этом платье кажутся бесконечными.

«Бесконечная!»;

«Анастасия, Вы — Королева!»;

«Бесконечной длины ноги»;

«Неземная красота!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова добавила меховые сапоги к балетной пачке.

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