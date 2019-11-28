После второго мощного взрыва на химзаводе в США, власти объявили о эвакуацию в пяти городах

Срочные сообщения сейчас приходят из американского Техаса. Там прогремели два мощных взрыва на химическом заводе. Предприятие практически полностью охвачено огнем. Власти объявили эвакуацию в радиусе шести километров от места ЧП. Там расположены пять городов с населением 60 тысяч человек. Первый взрыв прогремел накануне вечером, второй спустя несколько часов. Его удалось снять операторам местного телевидения.

Ударной волной выбило окна в десятках расположенных рядом домов. Весь персонал завода эвакуировали. Ранения получили три человека — с ожогами их отправили вертолетом в одну из клиник Хьюстона. Огнеборцы пока не могут приступить к ликвидации пожара из-за опасности повторения взрывов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лопнувший в штате Кентукки газопровод напугал местных жителей, решивших, что это был атомный взрыв.