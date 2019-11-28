В Саратове испытывают умные браслеты, позволяющие контролировать местонахождение ребенка

В Саратове тестируют уникальную отечественную разработку — умные браслеты. В испытаниях участвуют школьники.

С помощью нового гаджета можно контролировать все перемещения ребенка с точностью до секунды. А главное отличие от уже привычных приложений — для умного браслета не нужен интернет. Если испытания пройдут успешно, интеллектуальное устройство даже будут выдавать бесплатно — в первую очередь родителям трудных подростков.



Как все это работает и поможет ли умный браслет снизить число пропавших без вести детей? Каждый год в России бесследно исчезают тысячи несовершеннолетних. Подробности в видеосюжете Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подопечным дома престарелых раздают браслеты, чтобы не потерялись.