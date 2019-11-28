Алика Смехова в алом платье с глубоким декольте очаровала поклонников

Алика Смехова появилась на церемонии награждения национальной премии «Super мамы года-2019». На красную дорожку артистка вышла в роскошном алом платье с глубоким декольте и розочкой на шее.

Событие проводится с целью выразить почтение талантливым женщинам, которые успешны в семейной жизни, но при этом остаются активны в других сферах жизни. Актриса и мать двух сыновей победила в номинации «Кино-мама».

Instagram @alika_smekhova

«Премия проводится четыре года. Я раньше была в жюри, а вчера и сама удостоилась короны. На радостях спела любимую с детства песню „Красный Конь“. Цвет платья, да и сама премия навеяли», — рассказала Смехова подписчикам в Instagram.

Поклонники поздравили Алику с заслуженной победой и выразили комплименты за эффектный образ.

«Огонь-пламень, от которого выплавится необходимый сплав, либо останется пепел»;

«Какая вы очаровательная, утонченная, красивая! Одним словом, богиня!»;

«Достойная победа прекрасной Алики», — написали в комментариях под постом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алика Смехова показала фото повзрослевшего младшего сына.