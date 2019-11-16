«Макароша»: Алика Смехова показала фото повзрослевшего младшего сына

Советская и российская актриа Алика Смехова поделилась фотографией своего подросшего младшего сына. Снимок артистка выложила в Instagram в связи с 12-летием мальчика. На фото Смехова обнимает сына.

«Я очень люблю этого светлого улыбчивого мальчика и благодарю Господа за такой щедрый подарок», — призналась Алика, назвав сына «Макарошей».

Instagram @alika_smekhova

Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям в комментариях. Среди прочих отметились и многие звезды российской эстрады и спорта.

«Поздравляю тебя, моя дорогая! Уверена, он вырастет твоей защитой, опорой и стабильностью», — написала Татьяна Навка.

«Дорогая, он потрясающий и очень харизматичный — весь в тебя! Счастья вам огромного», — прислала Анна Семенович.

Судя по фотографиям в сторис, Макар в свой день рождения получил несколько разных тортов, в том числе и торт-мороженое. Кроме того, юноша вместе со своей мамой отправился в театр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алика Смехова призналась, что ее возит личный водитель.