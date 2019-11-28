«Роскошная и мудрая»: Ольга Орлова в купальнике задумалась о теле и душе

Ольга Орлова вновь приковала внимание фанатов роскошным телом. Ведущая выложила очередное фото с Сейшелов, где снимается спецпроект «Дом-2: Остров любви».

На снимке она стоит на пляже у волейбольной сетки в ярко-алом купальнике, словно сошедшая с экрана героиня сериала «Спасатели Малибу». Звезда подняла руки вверх и соблазнительно поставила одну ножку на столбик. То, что Орлова написала под таким фото, удивило подписчиков.

«Мне все равно, что думают о моем теле. Мне важно встретить того, кто полюбит мою душу», — заявила Ольга.

Instagram @olgaorlova1311

Поклонники не сомневаются, что теледива отыщет возлюбленного. Как видно из комментариев в ее микроблоге, желающих познакомиться с красоткой не счесть. При этом, по мнению фолловеров, ведущей не обязательно выбирать между телом и душой — в ней прекрасно и то, и другое.

«Что тут думать? Шикарная же, вот во всех отношениях!»

«Вы обладаете редким сочетанием: красивое тело и светлая душа»;

«Роскошная и мудрая», — заключили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что голая Ольга Орлова взорвала Instagram.