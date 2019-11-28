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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миши Балашова

, 10:11 Эфирная новость 76

У маленького мальчика — рак крови. Ребенку необходим препарат нового поколения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 299

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для маленького Миши Балашова. У ребенка — рак крови. Рецидив. Это значит, что однажды страшный недуг удалось победить, но болезнь вернулась еще более агрессивной. Химиотерапия уже не помогает.

Но шанс на выздоровление есть — препарат нового поколения — он способен убивать раковые клетки изнутри. Стоимость лечения — 2 миллиона 290 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет, мама в одиночку воспитывает сына. Давайте поможем Мише вместе.

Ян Воскресенский продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Тимофею Иванову.

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