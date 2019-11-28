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Центры поддержки экспорта для предпринимателей малого и среднего бизнеса активно развиваются в России

, 12:46 Эфирная новость 44

Открыть новые рынки, привлечь клиентов и наладить деловые контакты теперь не проблема.

Фото, видео: 5-tv.ru

Предпринимателям, которые всерьез задумываются о расширении своего дела и думают об экспорте, помогут эксперты. И словом, и делом.

Производство и вкусное, и полезное. Самые разные батончики, сладости из сухофруктов, продукты из зерновых — все это моментально разлетается с прилавков магазинов. Лучшее сырье. Строжайший контроль. Рентген-детектор насквозь просвечивает каждый продукт.

В России активно развивается сеть региональных центров поддержки малого и среднего бизнеса. Открыть новые рынки, привлечь клиентов и наладить деловые контакты теперь не проблема.

Созданные в рамках Нацпроекта поддержки малого и среднего бизнеса региональные центры поддержки экспорта помогут предпринимателям открыть для себя новые рынки. Они поддерживают только малый и средний бизнес. Буквально «за руку» доводят предпринимателей до заключения первых контрактов. Экспортируются не только товары, но и услуги. Туризм, медицина. Все чаще компании используют электронную торговлю.

В этом убедилась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников.

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