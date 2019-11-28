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  4. Фото: подробности первого приговора доцента Олега Соколова 37-летней давности

Фото: подробности первого приговора доцента Олега Соколова 37-летней давности

, 11:50 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное фото 431

Из-за нарушений правил безопасности судно под управлением историка пошло ко дну. В результате инцидента скончался человек.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Конков, 5-tv.ru

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Почти сорок лет назад доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, уже был фигурантом уголовного дела. Тогда историк был признан виновным в нарушении правил безопасности на судне, в результате потопления которого скончался человек. Преподаватель был приговорен к условному сроку.

5-tv.ru

Речь идет о потопленном в Финском заливе фрегате «Святой Георгий». В результате происшествия погиб ученый Владимир Сорокин. Судном, на борту которого находились 15 человек, управлял Олег Соколов, не имевший подобного опыта ранее. Также у него отсутствовали судоводительские права.5-tv.ru

Из-за шторма судно потерпело крушение и пошло ко дну. Тело ученого Владимира Сорокина так и не было обнаружено.

Олег Соколов признал свою вину частично и получил наказание в виде двух лет условного срока. На тот момент ему было 25 лет.

«Принял все меры, чтобы спасти судно, однако высокой волной залило внутренние помещения… Виновным себя в том, что неправильно [управлял] судном при высокой волне, не признал», –следует из текста приговора.

5-tv.ru

По словам второго фигуранта уголовного дела Рудольфа Пожогина, также приговоренного к условному сроку, в трагический момент преподавателя не интересовала судьба членов команды морского судна. Он хотел спасти, прежде всего, себя и антикварные подсвечники.

5-tv.ru

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях потопления корабля под управлением Олега Соколова.

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