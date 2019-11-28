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  4. «Руки-Базуки» продемонстрировал свои красные стринги в странном танце

«Руки-Базуки» продемонстрировал свои красные стринги в странном танце

, 18:45 | Валентин Черников Видео 4 717

Кирилл Терешин эпатировал пользователей неординарным образом.

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Фото, видео: Instagram @kirilltereshin96

Кирилл Терешин выложил в Instagram очередное провокационное видео. На нем небритый «Руки-Базуки» в женском парике танцует под музыку. При этом шоумен из Пятигорска крутит бедрами и демонстрирует на веб-камеру свои красные стринги.

Instagram @ruki_bazuki_official

Как видно из ролика, одна рука «синтолового качка» до сих пор перевязана. В этом месяце популярный боец смешанных единоборств перенес операцию по удалению жидкости из бицепсов и трицепсов. Оперировавший его хирург заявил, что Терешин вкачал себе в мышцы не синтол, а нагретый вазелин — по три литра в каждую конечность.

Как и ожидал «Руки-Базуки», под новым видео он собрал массу негативных комментариев. Экстравагантный образ не пришелся по вкусу подписчикам.

Ранее 5-tv.ru писал, Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после операции.

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