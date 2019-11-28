Рослесхоз и прокуратура проверяют Министерство лесного комплекса Иркутской области

Федеральное агентство лесного хозяйства и прокуратура проводят комплексную проверку Министерства лесного комплекса Иркутской области. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По словам генерал-майора юстиции, данные мероприятия связаны с масштабными лесными пожарами в регионе.

«Там были масштабные пожары. Рослесхоз совместно с Байкальской природоохранной прокуратурой и прокуратурой Иркутской области все еще пока проводят комплексную проверку Министерства лесного комплекса региона. И результаты ее пока не подведены», — заявил Александр Куренной.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что по завершении проверки будут озвучены различные показатели и факты, а также суммы ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природные пожары в Иркутской области полностью ликвидированы.