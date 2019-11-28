«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров

Жена актера и шоумена Александра Реввы Анжелика выложила на своей странице в Instagram фотографию в элегантном стиле. Она позирует в длинном черном платье от французского модельера. Ткань несколько просвечивает, что соблазнительно подчеркивает силуэт Анжелики. К такому кадру девушка не смогла придумать подпись сама, поэтому предложила это сделать подписчикам.

«Назовите фото…», — подписала пост супруга звезды.

Instagram @angelikarevva

Юзеры дали волю фантазии и написали свои варианты названия снимка. Многие реплики фанатов скорее выглядели, как комплименты очаровательной супруге шоумена.

«Черная пантера»;

«Женщина-кошка»;

«Леди в черном»;

«Богиня»;

«Статуэточка»;

«Женщина года», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Ревва посвятил стихи своей супруге.