«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров

Жена актера и шоумена Александра Реввы Анжелика выложила на своей странице в Instagram фотографию в элегантном стиле. Она позирует в длинном черном платье от французского модельера. Ткань несколько просвечивает, что соблазнительно подчеркивает силуэт Анжелики. К такому кадру девушка не смогла придумать подпись сама, поэтому предложила это сделать подписчикам.
«Назовите фото…», — подписала пост супруга звезды.
Юзеры дали волю фантазии и написали свои варианты названия снимка. Многие реплики фанатов скорее выглядели, как комплименты очаровательной супруге шоумена.
«Черная пантера»;
«Женщина-кошка»;
«Леди в черном»;
«Богиня»;
«Статуэточка»;
«Женщина года», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Ревва посвятил стихи своей супруге.