«Я на пике формы!»: Тарзан прифотошопил свою голову к телу полного мужчины в трусах

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился забавной фотографией на своей странице в Instagram. Мужчина прифотошопил свою голову к телу тучного незнакомого человека, возлегающего в нижнем белье на диване. Более того, артист подчеркнул, что мол это он, и сейчас находится на пике физической формы.

«Друзья! Я на пике формы!» — подписал пост Сергей.

Instagram @tarzan___official

Таким способом супруг Наташи Королевы решил привлечь внимание подписчиков к своему предстоящему концерту в Москве. И, конечно, мимо такого фото не смогла пройти его жена — она отчитала мужа за такой внешний вид.

«Алле! Ты шо то на гастролях расслабился, соберись!!!» — написала артистка.

На ответ жены Сергей лишь рассмеялся. А подписчики смекнули веселый тон артистов и написали комментарии под постом в ироничном духе.

«Шик, это он выдохнул! Красавец! Еще большем влюбились!»;

«Мой идеал»;

«Тебя захотела вся страна»;

«Я валяюсь. Вот рассмешил», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарзан в одних стрингах изобразил супергероя с феном в руках.