Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья в Иркутской области

Власти Иркутской области не собираются восстанавливать детские сады и школы, пострадавшие во время паводка. Зато капитально отремонтируют административные здания. На каких основаниях, когда жильем так и не обеспечены тысячи семей? И это — накануне зимы.
Вице-премьер Виталий Мутко назвал такую ситуацию саботажем и потребовал объяснений от руководителя региона.
В Иркутской области идут масштабные проверки. Сейчас Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья.
Подробности в видеосюжете Кирилла Олькова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40% пострадавших от паводка в Иркутской области остаются без жилья.