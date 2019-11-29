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Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья в Иркутской области

, 1:44 Эфирная новость 43

Глава ведомства Виталий Мутко провел совещание, на котором назвал ситуацию в регионе саботажем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

Тема:
Паводок в Иркутской области 108

Власти Иркутской области не собираются восстанавливать детские сады и школы, пострадавшие во время паводка. Зато капитально отремонтируют административные здания. На каких основаниях, когда жильем так и не обеспечены тысячи семей? И это — накануне зимы.

Вице-премьер Виталий Мутко назвал такую ситуацию саботажем и потребовал объяснений от руководителя региона.

В Иркутской области идут масштабные проверки. Сейчас Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья.

Подробности в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40% пострадавших от паводка в Иркутской области остаются без жилья.

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