Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья в Иркутской области

Власти Иркутской области не собираются восстанавливать детские сады и школы, пострадавшие во время паводка. Зато капитально отремонтируют административные здания. На каких основаниях, когда жильем так и не обеспечены тысячи семей? И это — накануне зимы.

Вице-премьер Виталий Мутко назвал такую ситуацию саботажем и потребовал объяснений от руководителя региона.

В Иркутской области идут масштабные проверки. Сейчас Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья.

Подробности в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40% пострадавших от паводка в Иркутской области остаются без жилья.