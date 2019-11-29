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  4. Участника беспорядков в Москве 27 июля Сергея Суровцева арестовали

Участника беспорядков в Москве 27 июля Сергея Суровцева арестовали

, 12:59 | Ниса Мурзанаева Видео 38

Москвича, обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии во время несанкционированной акции, заключили под стражу на срок до 27 января 2020 года.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko, 5-tv.ru

Арестован Сергей Суровцев, обвиняемый в нападении на бойца Росгвардии во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Об аресте обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» ходатайствовали следственные органы. В столице Басманный районный суд избрал меру пресечения для Сергея Суровцева в виде заключения под стражу на срок до 27 января 2020 года.

По предварительной информации, Сергей Суровцев во время несанкционированной акции 27 июля на улице Тверской в Москве нанес росгвардейцу удар секцией металлического ограждения. Также обвиняемый препятствовал работе правоохранителей, обеспечивающих безопасность горожан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях предъявленного Сергею Суровцеву обвинения.

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