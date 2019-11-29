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  4. Девушка, умершая в отделе полиции Оренбурга, была задержана за избиение сожителя

Девушка, умершая в отделе полиции Оренбурга, была задержана за избиение сожителя

, 11:45 | Ниса Мурзанаева Видео 66

В прошлом подозреваемая в умышленном причинении вреда здоровью была профессиональной боксершей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / MAISHEV IZVESTIA

Девушка, скончавшаяся в отделе полиции Оренбурга, была задержана за избиение сожителя. В прошлом погибшая занималась профессиональным боксом, пишет РИА Новости.

Сообщается, что 28-летняя гражданка в ходе конфликта нокаутировала своего гражданского мужа. В результате чего мужчина был госпитализирован. Девушку задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Подозреваемую в нанесении травм сожителю доставили в отдел полиции. Там девушке стало плохо. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи. Однако медикам не удалось спасти бывшую боксершу. Следственные органы проводят по данному факту проверку.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушка скончалась в отделе полиции Оренбурга.

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