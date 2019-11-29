Близкие Носкова не будут присутствовать на его первом после инсульта концерте

Два года назад бывший участник группы «Парк Горького» Николай Носков перенес инсульт, после которого следовало долгое восстановление. Но несколько месяцев назад продюсер Виктор Дробыш поделился радостной новостью, что певец идет на поправку и вовсю готовится к сольному выступлению, которое будет называться достаточно символично — «Живой».

Однако Дробыш в программе «Однажды» отметил, что пока главной сложностью все же остается состояние здоровья артиста. Также продюсер посетовал, что неожиданно всплыли и другие малоприятные моменты — музыканта не смогут поддержать на концерте его близкие.

«Потому что есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет», — сказал продюсер.

Ранее сообщалось, что на 9 декабря у артиста запланировано проведение первого за несколько лет большого сольного концерта в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Стриженова показала, как изменился Николай Носков после инсульта.