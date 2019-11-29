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Поисковик погиб при взрыве снаряда времен войны в Брянской области

, 13:34 | Светлана Александрова 100

Товарищ погибшего в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lefteris Partsalis, /Gregor Fischer, /Uwe Anspach, ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко

Один мужчина погиб, второй — в реанимации в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в Брянской области. ЧП произошло в четверг под городом Почеп.

О случившимся рассказал «Интерфаксу» заместитель руководителя местного отделения поискового движения «Россия» Юрий Кузнецов.

По его словам, несчастный случай произошел во время поисковых работ. Погибшему было 32 года, пострадавшему 47 лет. Причины и обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшим летом поисковики нашли в Ленинградской области штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны с останками погибшего летчика внутри.

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