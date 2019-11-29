Поисковик погиб при взрыве снаряда времен войны в Брянской области

Один мужчина погиб, второй — в реанимации в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в Брянской области. ЧП произошло в четверг под городом Почеп.

О случившимся рассказал «Интерфаксу» заместитель руководителя местного отделения поискового движения «Россия» Юрий Кузнецов.

По его словам, несчастный случай произошел во время поисковых работ. Погибшему было 32 года, пострадавшему 47 лет. Причины и обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшим летом поисковики нашли в Ленинградской области штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны с останками погибшего летчика внутри.