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Неожиданный поворот в истории с избиением звезды сериала «Солдаты» Гришечкиным

, 16:26 | Ниса Мурзанаева Видео 146

На адрес, где проживает артист, скорая приезжала дважды за сутки.

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Фото, видео: Instagram @grishechkin_slava, @dzhemshitballyev

Потасовка произошла в доме известного актера, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Всего за сутки в квартиру знаменитости скорая помощь наведывалась дважды. Ранее появилась информация о том, что артиста избил 24-летний студент Джемшит Б. Однако все оказалось запутаннее.

По данным РЕН ТВ, в квартире предположительно произошел конфликт, участниками которого являлись Вячеслав Гришечкин и его студент. Неизвестно, находились ли в доме еще какие-либо люди. Соседка сообщила, что у актера часто бывают гости. Первому скорую помощь вызвали студенту, на теле пострадавшего были зафиксированы ссадины и ушибы. Молодой человек сообщил врачам, что избивший его мужчина «не в себе». От госпитализации юноша якобы отказался.

Instagram @dzhemshitballyev

Также сообщается, что позже соседка актера повторно вызвала бригаду медиков. На этот раз скорая предназначалась самому Вячеславу Гришечкину. Однако, когда доктора приехали на вызов, артиста уже не было дома.

Джемшит Б. проживает в квартире Гришечкина и ухаживает за его собакой. Об этом рассказал соседка актера. Юноша учится в том же университете, где преподает актер. Артист информацию о каких-либо потасовках опровергает и утверждает, что чувствует себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились новости об избиении актера Вячеслава Гришечкина.

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