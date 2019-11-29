Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах

Настя Ивлеева высмеяла сплетни желтой прессы на странице в Instagram. В ряде изданий появилась информация, что Ивлеева оказалась в больнице из-за внематочной беременности. Журналисты подняли шум — по их словам, супруг девушки Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, даже не навестил ее в этот трудный период.

Телеведущая легко и с улыбкой развеяла слухи. В сторис Instagram она записала видео, где идет под руку вместе с любимым мужем.

«Во-первых, я в Москве со своей любимой сумочкой гуляю по городу. Во-вторых, несмотря на мою внематочную беременность, мы решили быть вместе и дальше. И несмотря на все мои аборты», — со смехом отметила Ивлеева.

В конце видео звезда подчеркнула, что любовь — это сила и вместе с Элджеем направилась в сторону дорогой иномарки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева оказалась умнее Регины Тодоренко.