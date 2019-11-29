  1. Пятый канал
  4. Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах

Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах

, 20:22 | Алиса Старжевская Видео 65

Блогерша заявила, что будет с Элджеем, несмотря ни на что.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Настя Ивлеева высмеяла сплетни желтой прессы на странице в Instagram. В ряде изданий появилась информация, что Ивлеева оказалась в больнице из-за внематочной беременности. Журналисты подняли шум — по их словам, супруг девушки Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, даже не навестил ее в этот трудный период.

Телеведущая легко и с улыбкой развеяла слухи. В сторис Instagram она записала видео, где идет под руку вместе с любимым мужем.

«Во-первых, я в Москве со своей любимой сумочкой гуляю по городу. Во-вторых, несмотря на мою внематочную беременность, мы решили быть вместе и дальше. И несмотря на все мои аборты», — со смехом отметила Ивлеева.

В конце видео звезда подчеркнула, что любовь — это сила и вместе с Элджеем направилась в сторону дорогой иномарки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева оказалась умнее Регины Тодоренко.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

20:57
Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео
20:47
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах
20:40
Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах
20:31
Насколько подорожает проезд в метро Петербурга: Смольный предложил свой проект
20:22
Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах
20:13
Победитель конкурса «Лидеры России» провел образовательные лекции для пожилых людей

Сейчас читают

«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]