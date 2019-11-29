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Насколько подорожает проезд в метро Петербурга: Смольный предложил свой проект

, 20:31 | Игорь Рязов Видео 38

Стоимость поездки в подземке может ощутимо увеличиться для гостей Северной столицы, и не слишком сильно — для жителей города.

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Фото, видео: ВКонтакте @piter_metro1955

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга представил два проекта постановления о повышении тарифов на проезд в городском метро. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2020 года.

Сильнее всего подорожает жетон в метро — с 45 до 55 рублей. Поездки по карте «Мир» предложено повысить с 35 до 40 рублей. На те же пять рублей подорожает проезд по «Единой карте петербуржца» — с 30 до 35.

По карте «Подорожник» первые десять поездок будут стоить 37 рублей, а десять последующих — 36. Так, стоимость проезда увеличится всего на один рубль.

Стоимость единого проездного билета возрастет до 3015 рублей (+115 рублей). Также подорожают все остальные варианты проезда на метро, пишет Интерфакс.

Судя по характеру предложенных изменений, власти Петербурга решили увеличить доходы метро главным образом за счет туристов, которые и покупают жетоны. При этом горожан, часто использующих «Подорожник», рост цен затронет в гораздо меньшей степени.

В сентябре 5-tv.ru сообщал, что проезд в метро Петербурга для владельцев карт «Мир» и обладателей «Единой карты петербуржца» сделали дешевле до конца года.

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