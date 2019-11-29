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Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео

, 20:57 | Мия Субботина Видео 447

Подписчики Варнавы испугались, что артистка может покалечить молодого человека в порыве чувств.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась видео, где страстно целует своего возлюбленного Константина Мякинькова. Актриса таким постом анонсировала новый выпуск комедийного шоу. Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«Делаю искусственное дыхание Константину Мякинькову», — подписала пост артистка.

Однако многие подписчики испугались, что комедийная актриса может искалечить лицо молодого человека в таком порыве страсти.

«Щеку не съешь»;

«Это точно искусственное дыхание, а не попытка отгрызть часть скулы?»;

«Так можно и нос парню откусить», — написали юзеры.

Однако поклонники знаменитости положительно отреагировали на такие проявления чувств пары.

«Ох, как горячо»;

«Жаришка»;

«Какой горячий поцелуй», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда Comedy Woman предстала в необычном образе.

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