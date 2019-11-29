Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась видео, где страстно целует своего возлюбленного Константина Мякинькова. Актриса таким постом анонсировала новый выпуск комедийного шоу. Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
«Делаю искусственное дыхание Константину Мякинькову», — подписала пост артистка.
Однако многие подписчики испугались, что комедийная актриса может искалечить лицо молодого человека в таком порыве страсти.
«Щеку не съешь»;
«Это точно искусственное дыхание, а не попытка отгрызть часть скулы?»;
«Так можно и нос парню откусить», — написали юзеры.
Однако поклонники знаменитости положительно отреагировали на такие проявления чувств пары.
«Ох, как горячо»;
«Жаришка»;
«Какой горячий поцелуй», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда Comedy Woman предстала в необычном образе.