Новак ответил на предложение Киева выплатить миллиардные долги газом

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности Киева принять от российского «Газпрома» три миллиарда долларов долга в виде газа.

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь», — сказал Новак во время одного из газовых форумов.

Министр подчеркнул, что урегулирования задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» одна из важнейших составляющих целого «пакета соглашений» между компаниями.

Глава Минэнерго также добавил, что Москва считает нужным в первую очередь договориться с Киевом об этом пакетном соглашении. Трехстороннее обсуждение сотрудничества с Еврокомиссией начнется после этого.

Встречу между «Нафтогазом» и «Газпромом», прошедшую 28 ноября в Вене, Новак назвал конструктивной. Он не исключил, что следующий раунд переговоров может состояться уже на ближайшей неделе.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,7 миллиарда долларов за транзит газа. Юристы российского газового гиганта подали встречные иски, поэтому в следующих судебных решениях сумма уменьшилась до 2,56 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» пытался обжаловать и это решение, но 27 ноября 2019 года Шведский суд отклонил апелляцию.