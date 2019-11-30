  1. Пятый канал
  4. Новак ответил на предложение Киева выплатить миллиардные долги газом

Новак ответил на предложение Киева выплатить миллиардные долги газом

, 0:48 | Игорь Рязов Видео 93

Глава Минэнерго РФ также сказал, что следующий раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» может пройти уже на ближайшей неделе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin, Ministry of Energy Russia, Jan Koller, Stefan Klein

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности Киева принять от российского «Газпрома» три миллиарда долларов долга в виде газа.

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь», — сказал Новак во время одного из газовых форумов.

Министр подчеркнул, что урегулирования задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» одна из важнейших составляющих целого «пакета соглашений» между компаниями.

Глава Минэнерго также добавил, что Москва считает нужным в первую очередь договориться с Киевом об этом пакетном соглашении. Трехстороннее обсуждение сотрудничества с Еврокомиссией начнется после этого.

Встречу между «Нафтогазом» и «Газпромом», прошедшую 28 ноября в Вене, Новак назвал конструктивной. Он не исключил, что следующий раунд переговоров может состояться уже на ближайшей неделе.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,7 миллиарда долларов за транзит газа. Юристы российского газового гиганта подали встречные иски, поэтому в следующих судебных решениях сумма уменьшилась до 2,56 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» пытался обжаловать и это решение, но 27 ноября 2019 года Шведский суд отклонил апелляцию.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

2:17
Иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя года
1:45
Проект «Алые паруса — 2019» взял «серебро» в конкурсе Best Event Awards
1:24
Александр Емельяненко отправил Михаила Кокляева в нокаут в первом раунде
1:01
День Григория Чудотворца: Что можно и что нельзя делать 30 ноября
0:58
Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде
0:55
Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева стартовал на ВТБ-Арене в Москве

Сейчас читают

День Григория Чудотворца: Что можно и что нельзя делать 30 ноября
Бой Емельяненко против Кокляева: итоги первых пяти поединков на «ВТБ Арене»
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]