Загадочную смерть малазийской модели признали убийством

В Малайзии признали смерть 18-летней модели Иваны Смит убийством. Девушка упала с балкона американского биткоин-миллионера Алекса Джонсона в 2017 году.

Первоначально следователи решили, что девушка сама приняла решение уйти из жизни. Были установлены события трагического вечера: Алекс с женой Луной познакомились с Иваной в клубе. Пара пригласила девушку к себе домой, чтобы заняться групповым сексом. За несколько часов до смерти Смит отправляла своему парню пикантное фото, на котором она позирует с Луной Джонсон.

По словам супругов, они не употребляли в тот вечер наркотиков и не предлагали их своей гостье, однако в крови Иваны были обнаружены следы не только алкоголя, но и психотропных веществ. Девушка выпала с 20 этажа и пролетела порядка 60 метров, попутно ударившись о козырек на шестом этаже.

Алекс и Луна стали подозреваемыми в причастности к трагедии, их сразу же задержали — но через две недели отпустили, не предъявляя обвинений. Пара пустилась в бега и покинула Малайзию, отправившись в Сингапур, а затем в США. Смерть Иваны Смит сочли самоубийством, списав синяки и ушибы на посмертные травмы, полученные при ударе о землю.

Однако родственники погибшей наняли независимого специалиста, который провел свое расследование и заявил, что модель убили. Повторное вскрытие показало, что синяки на руках и голове появились на теле девушки перед смертью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девушка умерла в отделении полиции в Оренбурге.