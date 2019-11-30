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«Довели?»: Бьянка озадачила поклонников записью, что она обиделась

, 9:27 | Ниса Мурзанаева Фото 1 477

В комментариях подписчики гадают, чем могли расстроить любимую певицу.

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Фото, видео: Instagram @biankarnb

Российская певица Бьянка озадачила фанатов новой записью в Instagram. Исполнительница опубликовала в соцсеть снимок, на котором предстала в шикарном дерзком образе. R& B-дива надела вечернее платье с соблазнительным вырезом и элегантные босоножки. Наряд звезда дополнила оригинальным аксессуаром — мышиными ушками а-ля Минни Маус.

Правда, запись под красочным привлекательным фото была оставлена совсем нерадостная.

«Я на вас обиделась», — заявила знаменитость.

Instagram @biankarnb

Поклонники тут же стали гадать, чем могли обидеть любимого кумира. Фанаты озвучили множество возможных вариантов причин плохого настроения Бьянки. Версии варьировались от «плохого влияния планет» на психическое состояние певицы до того, что она просто решила покапризничать.

«Что случилось?!»

«Это женские штучки-дрючки!»

«Опять какой-нибудь Меркурий?» — написали фолловеры.

Однако причина обиды Бьянки на поклонников могла оказаться куда прозаичнее. Один из подписчиков напомнил в комментариях, как буквально под предыдущим постом злопыхатели обвиняли певицу в отсутствии таланта и неумении петь.

«Вот довели эти хейтерня. А потом все такие: «Чего-чего?..» А под нижним постом: «Фу, петь не умеешь»; ''Фу, наряд не такой»; «Фу, ты уже не то поешь»…» — высказался защитник исполнительницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты пожурили певицу Бьянку за фото с мужчинами в трусах.

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