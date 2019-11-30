Волочкова заявила, что не хочет приближения Нового года

Слова Анастасии Волочковой про Новый год удивили ее поклонников в Instagram.

«Так не хочется приближения Нового года… Но во всех ресторанах он уже чувствуется», — написала балерина.

Instagram @volochkova_art

К этой записи звезда приложила две фотографии, на которых стоит у наряженной елки в Crocus City Hall. На ней джемпер и белая шуба. На ногах знаменитости недавно подаренные ей унты. При этом Волочкова выглядит довольной.

Зачем сниматься в антураже нежеланного праздника, фанаты не поняли. Как и то, почему балерине не хочется его наступления. Эти вопросы в комментариях Анастасия оставила без ответа. Пользователи предположили, что Волочкова не желает отмечать торжество, потому что одинока. По другой версии, балерине в тягость праздничные хлопоты.

«Почему не хочется? Оптимизма вам, Анастасия, и всем подписчикам!»

«Встречать не с кем. Дочь с отцом, мать в Питере. Друзей нет, никто никуда не зовет. Мнимого любимого тоже нет. Кто же захочет такого нового года?»

«Мне тоже не хочется Нового года. Слишком много хлопот и суеты. Лично меня это бесит. Это не означает, что я одинока и нет друзей», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что ноги Анастасии Волочковой попали под прицел хейтеров.