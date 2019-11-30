  1. Пятый канал
  4. «Кто-то есть, и боюсь не одна»: Наташа Королева о возлюбленных сына

«Кто-то есть, и боюсь не одна»: Наташа Королева о возлюбленных сына

, 19:13 | Валентин Черников 15

Певица предположила, что Архип встречается с несколькими девушками одновременно.

Фото: znaj.ua

Сын Наташи Королевой встречается с несколькими девушками одновременно. Таким предположением певица поделилась в интервью KP.RU.

«Он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и соответственно имеет успех у женщин. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна», — сказала звезда.

Месяцем ранее стало известно, что Глушко-младший расстался с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной спустя полгода с начала отношений. Молодой человек бросил возлюбленную, когда узнал о ее изменах. Как рассказала приятельница пары, барышня якобы практиковала секс с мужчинами в обмен на спонсорство.

По словам Королевой, теперь Глушко-младший не переживает о разрыве, потому что увлечен другим. 17-летний юноша занимается вокалом и хочет попробовать себя на музыкальном поприще. Помимо того он поступил в вуз на факультет востоковедения.

С десяти лет Архип увлекается Японией. Учил язык сначала самостоятельно, потом с учителем. К нему у юноши особая любовь, говорит мама. Но о жене-японке сын Королевой пока не мечтает.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Последние новости

19:24
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
19:19
Следственный комитет проверяет информацию о наркотиках в крови двухлетнего ребенка
19:13
«Кто-то есть, и боюсь не одна»: Наташа Королева о возлюбленных сына
18:58
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
18:35
Массовый заплыв Снегурочек в бикини прошел под Томском — видео
18:16
Российский МИД прокомментировал задержку чешской делегации в Москве

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]