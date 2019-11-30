«Кто-то есть, и боюсь не одна»: Наташа Королева о возлюбленных сына

Сын Наташи Королевой встречается с несколькими девушками одновременно. Таким предположением певица поделилась в интервью KP.RU.

« Он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и соответственно имеет успех у женщин. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна» , — сказала звезда.

Месяцем ранее стало известно, что Глушко-младший расстался с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной спустя полгода с начала отношений. Молодой человек бросил возлюбленную, когда узнал о ее изменах. Как рассказала приятельница пары, барышня якобы практиковала секс с мужчинами в обмен на спонсорство.

По словам Королевой, теперь Глушко-младший не переживает о разрыве, потому что увлечен другим. 17-летний юноша занимается вокалом и хочет попробовать себя на музыкальном поприще. Помимо того он поступил в вуз на факультет востоковедения.

С десяти лет Архип увлекается Японией. Учил язык сначала самостоятельно, потом с учителем. К нему у юноши особая любовь, говорит мама. Но о жене-японке сын Королевой пока не мечтает.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой.