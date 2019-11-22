Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Сын Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко Архип появился на публике в компании с новой девушкой, об этом написала «Экспресс газета». Вместе с ней 17-летний отпрыск посетил премьеру фильма «Конец сезона» режиссера Константина Худякова. Пара попала в объектив камер в кинотеатре «Октябрь».

Как отмечает издание, певица не возражает против барышни. По ее словам, родители готовы одобрить любой выбор сына, лишь бы он и его избранница были счастливы.

Новая спутница Архипа оказалась его ровесницей. По словам знакомых молодого человека, до этого он тяготел к дамам постарше. Юноше нравилось, что они опытны и способны поддержать беседу. Месяцем ранее стало известно, что Глушко-младший расстался с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной спустя полгода с начала отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Королевой бросил Слугину после измен. Как рассказала приятельница пары, девушка практиковала секс с мужчинами в обмен на спонсорство.