  1. Пятый канал
  4. Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

, 18:47 | Валентин Черников 515

Певица не возражает против выбора 17-летнего Архипа.

Фото: Instagram @arkhipglushko

Сын Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко Архип появился на публике в компании с новой девушкой, об этом написала «Экспресс газета». Вместе с ней 17-летний отпрыск посетил премьеру фильма «Конец сезона» режиссера Константина Худякова. Пара попала в объектив камер в кинотеатре «Октябрь».

Как отмечает издание, певица не возражает против барышни. По ее словам, родители готовы одобрить любой выбор сына, лишь бы он и его избранница были счастливы.

Новая спутница Архипа оказалась его ровесницей. По словам знакомых молодого человека, до этого он тяготел к дамам постарше. Юноше нравилось, что они опытны и способны поддержать беседу. Месяцем ранее стало известно, что Глушко-младший расстался с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной спустя полгода с начала отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Королевой бросил Слугину после измен. Как рассказала приятельница пары, девушка практиковала секс с мужчинами в обмен на спонсорство.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]