В Томской области прошел массовый заплыв Снегурочек. Внучки главного зимнего волшебника устроили конкурс на звание лучшей помощницы Деда Мороза — одним из этапов соревнования стала проверка на температурную устойчивость.

Для начала девушки в костюмах сказочных персонажей приняли участие в заплыве в проруби заповедника «Томская писаница». В этот день мороз достигал -20 градусов, но участницы смело окунулись в ледяную воду.

После этого Снегурочки прошли проверку высокой температурой — и окунулись в молодильный чан, вода в котором была разогрета до 40 градусов! Стоит отметить, что ни одна помощница Деда Мороза не испугалась тепла, все девушки достойно прошли испытания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят дети в Новый год.