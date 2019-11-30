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  4. Массовый заплыв Снегурочек в бикини прошел под Томском — видео

Массовый заплыв Снегурочек в бикини прошел под Томском — видео

, 18:35 | Анастасия Игонина Видео 70

Участницы состязания прошли проверку холодом и жарой.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Томской области прошел массовый заплыв Снегурочек. Внучки главного зимнего волшебника устроили конкурс на звание лучшей помощницы Деда Мороза — одним из этапов соревнования стала проверка на температурную устойчивость.

Для начала девушки в костюмах сказочных персонажей приняли участие в заплыве в проруби заповедника «Томская писаница». В этот день мороз достигал -20 градусов, но участницы смело окунулись в ледяную воду.

После этого Снегурочки прошли проверку высокой температурой — и окунулись в молодильный чан, вода в котором была разогрета до 40 градусов! Стоит отметить, что ни одна помощница Деда Мороза не испугалась тепла, все девушки достойно прошли испытания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят дети в Новый год.

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