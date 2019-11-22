Всероссийский Дед Мороз рассказал, что у него просят дети в Новый год

Дети, отправляющие письма в Великий Устюг, чаще всего просят в подарок на Новый год электросамокат, сообщил Всероссийский Дед Мороз журналистам РИА Новости.

В прошлом году средства передвижения были не менее популярны. Сравниться с гироскутерами, моноколесами и сигвеями могли лишь квадрокоптеры, которые хотели не только дети, но и их родители. Однако Дед Мороз сомневается в практическом применении подобных подарков.

«Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года — это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос — насколько это полезно и на самом деле нужно», — сказал он.

Волшебник вспоминает, что среди необычных подарков, которые ему доводилось дарить, были хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами. Среди самых трогательных и скромных желаний — теплая куртка, ящик яблок и теплые валенки.

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