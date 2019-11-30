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  4. Доцента Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

Доцента Соколова перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

, 17:21 | Нюра Незванова 46

Бывшего преподавателя СПбГУ обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 116

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, вывезли из петербургского СИЗО в столицу для проведения психолого-психиатрической экспертизы, цитирует слова адвоката бывшего преподавателя СПбГУ Александр Почуев ТАСС.

Историка Олега Соколова обвиняют в расправе над студенткой Анастасией Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. По версии следствия, доцент убил девушку, а затем расчленил ее тело. Голову убитой обнаружили в квартире бывшего преподавателя СПбГУ.

Суд арестовал историка на два месяца.

Ранеее 5-tv.ru публиковал видео следственного эксперимента, на котором Соколов показывал, как топил останки Ещенко в Мойке.

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