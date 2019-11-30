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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

, 19:24 | Анастасия Игонина 15

Газовая магистраль уже заполнена голубым топливом и готова к эксплуатации.

Фото: gazprom.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока». Слова главы государства прозвучали в ходе церемонии запуска еще одного газопровода — TANAP. Введение магистрали в эксплуатацию Эрдоган назвал «важным шагом».

«8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — цитирует политика «Экономика сегодня».

Газопровод уже наполнен голубым топливом — ресурсы в обе его нитки были поданы «Газпромом» в середине ноября. «Турецкий поток» обеспечит прямую поставку газа от берегов Анапы в Турецкую Республику.

Ожидается, что магистраль даст возможность сократить транзитные риски и сможет гарантировать выполнение обязательств Москвы перед Турцией и ЕС по поставке природного ресурса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку».

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