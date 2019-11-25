  1. Пятый канал
  4. Совместный снимок Аллы Пугачевой с детьми растрогал подписчиков

Совместный снимок Аллы Пугачевой с детьми растрогал подписчиков

, 13:05 | Мия Субботина Фото 2 663

Семейную фотографию опубликовали на фан-странице Лизы Галкиной в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

На фан-странице дочери Пугачевой и Галкина в Instagram появился совместный снимок Примадонны с детьми. В руках у Аллы Борисовны две небольших корзинки с цветами, которые, вероятно, ей преподнесли в подарок Лиза и Гарри.

«С мамулей», — подписан снимок в профиле Елизаветы Галкиной.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники знаменитой семьи пришли в восторг от умилительного кадра и оставили свои комплименты и пожелания в комментариях.

«Восхищаюсь вашей семьей!»;

«Классное фото!!!»;

«Красиво смотрится очень»;

«Какие вы все классные»;

«Замечательная мамуля у бесподобных деток! Алла, здоровья и счастья вам и деткам! Люблю вас за талант!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева показала Орбакайте мастер-класс по макияжу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]