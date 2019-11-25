Совместный снимок Аллы Пугачевой с детьми растрогал подписчиков

На фан-странице дочери Пугачевой и Галкина в Instagram появился совместный снимок Примадонны с детьми. В руках у Аллы Борисовны две небольших корзинки с цветами, которые, вероятно, ей преподнесли в подарок Лиза и Гарри.

«С мамулей», — подписан снимок в профиле Елизаветы Галкиной.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники знаменитой семьи пришли в восторг от умилительного кадра и оставили свои комплименты и пожелания в комментариях.

«Восхищаюсь вашей семьей!»;

«Классное фото!!!»;

«Красиво смотрится очень»;

«Какие вы все классные»;

«Замечательная мамуля у бесподобных деток! Алла, здоровья и счастья вам и деткам! Люблю вас за талант!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева показала Орбакайте мастер-класс по макияжу.