Один из предводителей талибов* убит на северо-западе Афганистана

Один из предводителей движения «Талибан»* убит на северо-западе Афганистана. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханифа Резаи, Мавлави Нуриддин был ликвидирован при нападении боевиков на правительственные войска.

«В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены», — уточнил Резаи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал условия сделки с талибами.

* — организация запрещена в РФ.