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Трамп назвал условия сделки с талибами

, 6:10 Эфирная новость 26

Заявление прозвучало во время необъявленного визита президента США в Афганистан.

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Фото, видео: Reuters / Tom Brenner; 5-tv.ru

США ведут переговоры с террористами. В этом фактически признался президент Трамп. Заявление прозвучало во время необъявленного визита главы Белого дома в Афганистан.

Выступая перед американскими военными, президент отметил, что талибы хотят заключить с США сделку. В обмен на прекращение огня они требуют от американских военных покинуть их территорию. Трамп с нескрываемым удовольствием заявил, что пойдет на это соглашение и добавил, что продолжит вести диалог с боевиками.

Впрочем, это не первый раз когда штаты протягивают руку помощи членам организации. Ранее спецпредставитель США по Афганистану провел несколько раундов переговоров с главами запрещенного «Талибана»* в Дохе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подсчетам ООН, только в первой половине 2019 года НАТО убило больше афганцев, чем талибы.

* — организация запрещена в РФ,

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