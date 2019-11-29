Трамп назвал условия сделки с талибами

США ведут переговоры с террористами. В этом фактически признался президент Трамп. Заявление прозвучало во время необъявленного визита главы Белого дома в Афганистан.

Выступая перед американскими военными, президент отметил, что талибы хотят заключить с США сделку. В обмен на прекращение огня они требуют от американских военных покинуть их территорию. Трамп с нескрываемым удовольствием заявил, что пойдет на это соглашение и добавил, что продолжит вести диалог с боевиками.

Впрочем, это не первый раз когда штаты протягивают руку помощи членам организации. Ранее спецпредставитель США по Афганистану провел несколько раундов переговоров с главами запрещенного «Талибана»* в Дохе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подсчетам ООН, только в первой половине 2019 года НАТО убило больше афганцев, чем талибы.

* — организация запрещена в РФ,