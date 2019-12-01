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«Что с тобой стало?»: Эротичное фото экс-солистки SEREBRO фанаты не оценили

, 14:40 | Ниса Мурзанаева Фото 142

28-летняя Полина Фаворская устроила «горячую» фотосессию прямо в подъезде.

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Фото, видео: Instagram @favlav

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская опубликовала в Instagram «горячее» фото. На снимке артистка предстала в полупрозрачной черной водолазке, поверх которой надет клетчатый топ. Певица на фотографии сексуально приоткрыла рот и частично продемонстрировала шикарный бюст. Звезда призналась, что позировать ей пришлось в подъезде.

«Подъездная романтика», — подписала пост знаменитость.

Instagram @favlav

Не все подписчики оценили эротичное фото экс-солистки группы SEREBRO. Многим фолловерам снимок показался чересчур вульгарным и откровенным.

«На порно похоже!»

«Что за разврат?!»

«Полинка, что с тобой стало?» — возмутились пользователи.

Однако несмотря на негодование некоторых юзеров, соблазнительный снимок довольно быстро набрал более 30 тысяч лайков. Поклонники Полины Фаворской похвалили кумира за раскрепощенность.

«Уфф, горячо»;

«Это — огонь!» — заявили фанаты певицы.

28-летняя Полина Фаворская входила в состав российской поп-группы SEREBRO в период с 2014-го по 2018 год. До этого знаменитость снималась в популярном реалити-шоу «Каникулы в Мексике».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница SEREBRO в ультрамини показала юзерам куклу-инопланетянина.

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