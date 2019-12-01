«Что с тобой стало?»: Эротичное фото экс-солистки SEREBRO фанаты не оценили

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская опубликовала в Instagram «горячее» фото. На снимке артистка предстала в полупрозрачной черной водолазке, поверх которой надет клетчатый топ. Певица на фотографии сексуально приоткрыла рот и частично продемонстрировала шикарный бюст. Звезда призналась, что позировать ей пришлось в подъезде.
«Подъездная романтика», — подписала пост знаменитость.
Не все подписчики оценили эротичное фото экс-солистки группы SEREBRO. Многим фолловерам снимок показался чересчур вульгарным и откровенным.
«На порно похоже!»
«Что за разврат?!»
«Полинка, что с тобой стало?» — возмутились пользователи.
Однако несмотря на негодование некоторых юзеров, соблазнительный снимок довольно быстро набрал более 30 тысяч лайков. Поклонники Полины Фаворской похвалили кумира за раскрепощенность.
«Уфф, горячо»;
«Это — огонь!» — заявили фанаты певицы.
28-летняя Полина Фаворская входила в состав российской поп-группы SEREBRO в период с 2014-го по 2018 год. До этого знаменитость снималась в популярном реалити-шоу «Каникулы в Мексике».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница SEREBRO в ультрамини показала юзерам куклу-инопланетянина.