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  4. Семь человек получили тяжелые травмы после ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Семь человек получили тяжелые травмы после ДТП с автобусом в Забайкальском крае

, 10:36 | Нюра Незванова 53

На место аварии вылетела бригада медиков.

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Семь человек по предварительным данным получили тяжелые ранения после ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Как стало известно 5-tv.ru, в транспортном средстве находились 43 человека, включая водителя.

Автобус опрокинулся в 60 километрах от Читы.

На место происшествия направились экстренные службы, а также губернатор региона. Туда вылетел борт Ми-8.

Ранее появилась информация, что транспортное средство упало с моста в реку, но пока официального подтверждения этому не было.

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