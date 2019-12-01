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  4. По делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты

По делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты

, 14:28 | Светлана Александрова 126

По предварительной версии, ребенка могли убить адепты религиозной секты.

Фото: www.globallookpress.com /Horst Galuschka

В деле о зверском убийстве девятилетнего ребенка в Екатеринбурге появились новые подробности. URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что по подозрению в причастности к преступлению задержана 48-летняя Земфира Г. — предположительно, глава религиозной секты. По данным издания, доказательств участия женщины непосредственно в убийстве мальчика нет, однако есть информация, что она два дня пыталась «оживить» погибшего, надеясь, что «Господь вернет ему дух».

Стало известно также, что на вопрос следователя об образовании, задержанная ответила «ученик Бога», а когда ее спросили о месте работы, сказала, что вообще не живет в этом мире.

Из информации, содержащейся в соцсетях, следует, что до 2012 женщина жила в Новом Уренгое и вела «греховную» жизнь, но однажды ей якобы явился Господь, позвал по имени Фамарь, и она осознала свою «миссию». Земфира критиковала традиционное христианство, а своих последователей заставляла жестко наказывать детей за малейшие шалости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело девятилетнего мальчика с кляпом во рту и со следами пыток было обнаружено 28 ноября в земле в одном из парков Екатеринбурга. Его родители задержаны. Следователи сразу предположили, что из ребенка пытались «изгнать бесов».

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