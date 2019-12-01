Видео: 50 человек спаслись из полыхающего автобуса в Петербурге

Пассажирский автобус полностью выгорел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Из общественного транспорта срочно эвакуировались порядка 50 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В районе Приморского шоссе водитель автобуса заметил, что из моторного отсека идет дым. Мужчина остановил транспорт на обочине и попросил пассажиров срочно покинуть салон. В результате возгорания никто не пострадал.

Автобус, совершавший рейс от станции метро «Старая Деревня» до Кронштадта, во время происшествия полностью выгорел. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту пожара в общественном транспорте проводится проверка.

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