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  4. Видео: 50 человек спаслись из полыхающего автобуса в Петербурге

Видео: 50 человек спаслись из полыхающего автобуса в Петербурге

, 14:14 | Ниса Мурзанаева Видео 577

Водитель общественного транспорта вовремя заметил возгорание в моторном отсеке.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Пассажирский автобус полностью выгорел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Из общественного транспорта срочно эвакуировались порядка 50 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В районе Приморского шоссе водитель автобуса заметил, что из моторного отсека идет дым. Мужчина остановил транспорт на обочине и попросил пассажиров срочно покинуть салон. В результате возгорания никто не пострадал.

Автобус, совершавший рейс от станции метро «Старая Деревня» до Кронштадта, во время происшествия полностью выгорел. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту пожара в общественном транспорте проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 20 человек.

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