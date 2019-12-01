Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших, попавших в жуткое ДТП в Сретенском районе Забайкальского края. Глава ведомства Вероника Скорцова взяла под личный контроль оказание помощи раненым.

На данный момент известно, что в больницу Шилка доставлены восемь человек, еще восемь находятся в Нерченской ЦРБ, трое — в Сретенской ЦРБ. Десять пассажиров — на амбулаторном лечении.

Состояние 18 раненых оценивается как средней тяжести, один человек — тяжелый.

Также стали известны предварительные личности пострадавших.

Евгений Г., 1966 г. р. Александр Ч., 1983 г. р. Прасковья В., 1989 г. р. Антон Д., 1991 г. р. Екатерина Е., 2001 г. р. И. Б., 38 лет. К. Б., 12 лет. Н. П., 42 года. М. П. С. Х., 29 лет. С. Б., 49 лет. А. Т., 59 лет. Ю. В. Д. С., 30 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По последним данным, жертвами аварии стал 21 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров.