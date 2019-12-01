  1. Пятый канал
  4. Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

, 14:03 | Нюра Незванова Внимание: шокирующие кадры! 615

Вероника Скворцова взяла под личный контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи раненым в аварии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @region_4ita

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших, попавших в жуткое ДТП в Сретенском районе Забайкальского края. Глава ведомства Вероника Скорцова взяла под личный контроль оказание помощи раненым.

На данный момент известно, что в больницу Шилка доставлены восемь человек, еще восемь находятся в Нерченской ЦРБ, трое — в Сретенской ЦРБ. Десять пассажиров — на амбулаторном лечении.

Состояние 18 раненых оценивается как средней тяжести, один человек — тяжелый.

Также стали известны предварительные личности пострадавших.

  1. Евгений Г., 1966 г. р.
  2. Александр Ч., 1983 г. р.
  3. Прасковья В., 1989 г. р.
  4. Антон Д., 1991 г. р.
  5. Екатерина Е., 2001 г. р.
  6. И. Б., 38 лет.
  7. К. Б., 12 лет.
  8. Н. П., 42 года.
  9. М. П.
  10. С. Х., 29 лет.
  11. С. Б., 49 лет.
  12. А. Т., 59 лет.
  13. Ю. В.
  14. Д. С., 30 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По последним данным, жертвами аварии стал 21 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров.

Читайте также

Жители Забайкалья на своих машинах вывозили людей с места ДТП

Видео: 50 человек спаслись из полыхающего автобуса в Петербурге
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

15:38
Видео: какими будут новые «ангелы Виктории» или куда катится мода?
15:25
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, 10 человек ранены
15:17
«Ангел в красном»: Оксана Федорова в элегантном костюме произвела фурор в Сургуте
15:04
Пять человек умерли, предположительно, после распития незамерзайки под Ярославлем
14:50
Жители Забайкалья на своих машинах вывозили людей с места ДТП
14:40
«Что с тобой стало?»: Эротичное фото экс-солистки SEREBRO фанаты не оценили

Сейчас читают

Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]