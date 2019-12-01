Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших, попавших в жуткое ДТП в Сретенском районе Забайкальского края. Глава ведомства Вероника Скорцова взяла под личный контроль оказание помощи раненым.
На данный момент известно, что в больницу Шилка доставлены восемь человек, еще восемь находятся в Нерченской ЦРБ, трое — в Сретенской ЦРБ. Десять пассажиров — на амбулаторном лечении.
Состояние 18 раненых оценивается как средней тяжести, один человек — тяжелый.
Также стали известны предварительные личности пострадавших.
- Евгений Г., 1966 г. р.
- Александр Ч., 1983 г. р.
- Прасковья В., 1989 г. р.
- Антон Д., 1991 г. р.
- Екатерина Е., 2001 г. р.
- И. Б., 38 лет.
- К. Б., 12 лет.
- Н. П., 42 года.
- М. П.
- С. Х., 29 лет.
- С. Б., 49 лет.
- А. Т., 59 лет.
- Ю. В.
- Д. С., 30 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По последним данным, жертвами аварии стал 21 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров.