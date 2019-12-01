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  4. Во Франции сообщили о победе России над алкоголизмом

Во Франции сообщили о победе России над алкоголизмом

, 18:44 | Анастасия Игонина 44

Французская пресса подсчитала, что россияне стали значительно меньше интересоваться горячительными напитками.

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Во Франции больше не верят в стереотипы о «русском пьянстве». По мнению жителей страны, в последние годы россияне стали употреблять гораздо меньше алкоголя. Как отмечает издание Le Monde, французы уверены, что в этом вопросе Россия могла бы стать хорошим примером для других государств.

«Ограничительные меры, планомерно вводившиеся в РФ с начала 2000-х годов, позволили снизить количество употребляемого здесь спиртного на душу населения», — цитирует издание URA.RU.

По информации французской прессы, количество употребляемых горячительных напитков в РФ еще в 2016 году снизилось на 43%. А уже к 2017 году россияне и вовсе стали пить меньше французов — на 0,6 литра в год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, по каким признакам можно распознать алкоголизм.

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