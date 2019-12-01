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Артем Дзюба открыл счет в матче «Зенит» — «Спартак»

, 19:50 | Карина Бернтгольц Видео 297

Игра проходит в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги на «Газпром Арене» в Северной столице.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, Instagram @

Матч петербургского футбольного клуба «Зенит» и московской команды «Спартак» проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча двух сильных команд проходит в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

С первых минут игры сине-бело-голубые начали атаковать. Футболистам «Спартака» удалось завладеть мячом только на 17-й минуте матча, однако игроки «Зенита» не позволили соперникам сохранить преимущество.

На 21-й минуте первого тайма после удара нападающего «Зенита» Артема Дзюбы головой мяч отскочил от защитника красно-белых Ильи Кутепова и влетел в ворота «Спартака». Пока игрокам московской команды отыграться не удалось.

Перед матчем на стадионе состоялась церемония специального гашения почтовых марок с изображением современных достопримечательностей Санкт-Петербурга — «Газпром Арены» и «Лахта Центра». На мероприятии присутствовал глава Северной столицы Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сейчас они наблюдают за матчем.

Ранее 5-tv.ru представлял составы команд «Спартак» и «Зенит» перед матчем Российской премьер-лиги.

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