«Осталось жить семь месяцев»: модель Мирослава Дума о своем тяжелом заболевании

Российская модель, бизнесвумен и мать троих детей Мирослава Дума рассказала поклонникам страшную правду. На своей странице в Instagram 34-летняя женщина призналась, что скоро может уйти из жизни.

Она сообщила о том, что у нее серьезное заболевание легких, которое было диагностировано несколько месяцев назад. Тогда врачи сказали, что в запасе у модели около семи месяцев.

«В этом году у меня диагностировали редкое заболевание легких и сказали, что мне осталось жить семь месяцев. Тогда было ужасно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни», — написала Мирослава Дума.

По словам модели, эта информация буквально перевернула ее восприятие мира — теперь она каждый день просыпается счастливой от того, что ей предстоит прожить еще один день.

Instagram @miraduma

«Я впервые увидела синеву неба и зелень травы. Как будто до этого я жила на другой планете. Всю жизнь я искала „лайков“ в виртуальном и физическом мире, не осознавая, что прежде всего мне самой надо „лайкнуть“ себя», — поделилась модель.

В завершение откровенной публикации Дума поблагодарила всех поклонников за то, что они есть и поддерживают ее, а также призналась им в ответной любви.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в тяжелой болезни призналась Анна Семенович.