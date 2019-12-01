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  4. Трехлетний сын депутата Киевского областного совета погиб в перестрелке

Трехлетний сын депутата Киевского областного совета погиб в перестрелке

, 23:11 | Валентин Черников 4

Неизвестный расстрелял автомобиль политика, но убил лишь ребенка.

Фото: www.globallookpress.com © West Coast Surfer

Трехлетний сын депутата Киевского областного совета и ресторатора Вячеслава Соболева совета погиб в перестрелке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Покушение на бизнесмена и депутата произошло в центре украинской столицы на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Злоумышленник выстрелил в автомобиль политика, но пуля попала в мальчика. По дороге в больницу ребенок скончался.

С 2005 года Соболев занимал должность замглавы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете нацбезопасности и обороны страны. В 2010–2011 годах занимал также должность зампредседателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В 2015-м стал депутатом Киевского облсовета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как жертв ДТП и других происшествий на Украине записали в героев революции.

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